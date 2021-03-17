Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı
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Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı

17.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:53
Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı

Son dakika haber... AMASYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan Müjgan Yiğit (27), yaşamını yitirdi.

AMASYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan Müjgan Yiğit (27), yaşamını yitirdi. Dünyaya gelen erkek bebek hayata tutunurken, genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.


Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı
Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı
Son dakika haber... Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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