Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi - Haberler
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Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi

Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından Malatya'ya gönderilen Özcan'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'na getirildi. Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında katafalka konuldu.

Özcan'ın babası Mehmet, annesi Güzel, kardeşleri ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve çok sayıda kişi katıldı.

Özcan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Yeşilyurt Baraj Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi

Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi

Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi

Son dakika haber | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da toprağa verildi

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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