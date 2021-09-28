Son dakika haber: Hakkâri'de 'İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç' konulu konferans - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hakkâri'de "İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç" konulu konferans

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber: Hakkâri'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "34. Ahilik Haftası" etkinlikleri münasebetiyle "İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç" konulu konferansı düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "34. Ahilik Haftası" etkinlikleri münasebetiyle " İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç" konulu konferansı düzenlendi.

Hakkari İl Müftülüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği koordinasyonunda HATSO konferans salonunda düzenlenen konferans; Kur'an-ı Kerim tilaveti ve selamlama konuşması ile başladı. Programda Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahsum Aslan, "İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç" konulu konferans verdi.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Müftü Vekili Ali Yiğit, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, imamlar ve bazı kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ

Son dakika haber: Hakkâri'de İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç konulu konferans

Son dakika haber: Hakkâri'de İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç konulu konferans

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Hakkâri'de 'İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç' konulu konferans - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:19:06. #1.17#