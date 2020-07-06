Son dakika haber: Hakkari-Çukurca yolunda sel Son dakika haberi... Hakkari-Çukurca yolunda sel Hakkari-Çukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.

Hakkari-Çukurca yolunda sel

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.

Hakkari-Çukurca karayolunun Üzümcü köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı dağlardan inen toprak ve çamur sürücülere zor anlar yaşattı.Bir çok araç yolda mahsur kalırken Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından Üzümcü köyü mevkisinde karayoluna inen taş ve çamur yığını temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA