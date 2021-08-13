Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın çarptığı leylek, Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın çarptığı leylek, Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın leyleleğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Malkara ilçe girişi Deveci Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında gezinen leyleğe çarptı. Sürücünün, durmadan yoluna devam ettiği kaza sonra leyleğin yardımına haber verilmesi üzerine Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri koştu. Barınak yetkililerince tedavi altına alınan leylek, yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

Hayvanseverler, kazanın güvenlik kamera görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak durmadan yola devam eden sürücüye tepki gösterdi. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ
Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ
Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ
Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Murat Kurum Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:18:51. #1.15#

title