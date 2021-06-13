Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen yaşamını yitirdi
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Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de henüz plakası ve sürücü öğrenilemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmene çarptı. Hastaneye kaldırılan öğretmenler tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesindeplaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen yaşamını yitirdi
Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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