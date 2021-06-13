Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen yaşamını yitirdi

Mardin'de henüz plakası ve sürücü öğrenilemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmene çarptı. Hastaneye kaldırılan öğretmenler tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.