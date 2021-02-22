Son dakika haber: Gümüşhane'de 2 ayrı operasyonda 147 kilogram tütün ile 23 extacy hap ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Gümüşhane'de uyuşturucu madde kullanımı ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gümüşhane'de uyuşturucu madde kullanımı ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul'da bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, narkotik köpeği "Altın"ın da desteğiyle arama yapan ekipler, sürücü H.E.Ş'nin tişörtünün cebinde 23 extacy hap ele geçirdi.

H.E.Ş, gözaltına alındı.

Şiran ilçesinde ise jandarma ekipleri, durdurdukları bir aracın bagaj ve arka koltuk kısmında 24 torbada kıyılmış halde 147 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Araç sürücüsü S.D'ye, ilgili kanun gereğince 4 bin 733 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara