Son dakika haber... Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı

Son dakika güncel haberi... Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisansa devam eden Arda Yılmaz, eğitimi sırasında aldığı girişimcilik ve inovasyon eğitimleriyle aile şirketini bir adım ileri taşıdı.

Son dakika haber... Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı
11.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:10

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisansa devam eden Arda Yılmaz, eğitimi sırasında aldığı girişimcilik ve inovasyon eğitimleriyle aile şirketini bir adım ileri taşıdı. Öğrenciyken başladığı çalışma hayatında genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Yılmaz, Küresel Rekabet Yarışmasında "2019'da Avrupa'nın En İyi Distribütörü" ödülünü kazandırdı.

Yaşar Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansına devam eden ve tez konusu olarak "Aile işletmelerinde ikinci jenerasyon" konusunda çalışan Arda Yılmaz, küçük yaşta adım attığı işletmelerinde, genel müdür yardımcılığına uzanan serüvenini ve kazandıkları uluslararası başarı ödülünü anlattı. Arda Yılmaz, hem lisans hem de yüksek lisans eğitiminde girişimcilik ve inovasyon konusunda gördüğü derslerde edindiği bilgileri, madeni yağ alanında faaliyet gösteren şirketlerinde hayata geçirerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

Arda Yılmaz, "2012 yılında İzmir Amerikan Kolejinden mezun olurken başta İngiltere olmak üzere yurt dışındaki birçok üniversiteden kabul almıştım. Küçüklüğümde bahçesinde oyun oynadığım, sonrasında da hep içerisinde olduğum aile işletmemize ve ticarete duyduğum ilgi, iş yerimizde geçirdiğim birçok yaz tatilinde sorduğum sorular, babam tarafından fark edildi ve İzmir'de kalarak, üniversitede okurken aile şirketimizde çalışmaya karar verdim. Ailemin de destekleriyle üniversite ve iş hayatımı bir arada yürüttüm. O yıl üniversite sınavına girdikten tam 1 ay sonra iş hayatına başladım. Eylül ayında da üniversite kayıtlarımı yaptıktan sonra Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimime başladım" diyerek iş ve üniversite yaşamına başlangıcını anlattı.

AB projesi vizyonunu değiştirdi

Üniversitenin ilk yıllarında aynı zamanda şirkette de yarı zamanlı olarak çeşitli görevler aldığını dile getiren Yılmaz, "Bu sayede hem ticaretin pratiğini hem de teorisini yaşayarak öğrenebilme fırsatım oldu. Sektörde 45 yıllık deneyim sahibi olan babamdan, iş ortaklığı yaptığımız kurumlardan birçok şey öğrendim ve çeşitli görevler üstlendim. Bu dönemde okul hayatımı da başarıyla tamamladım ve yüksek lisansa başladım. 2017 yılında, tez danışmanım Doç. Dr. Çağrı Bulut'un daveti ile ENOVA isimli girişimcilik ve inovasyon üzerine olan Erasmus+ K2 Projesi'nde Yaşar Üniversitesi öğrenci grubunda Slovenya'da yoğunlaştırılmış program kapsamında çalışmalar ve özel eğitimlere katıldım. Bu iki konuda orada öğrendiğim birçok yöntemi hızlıca aile işletmemizde de hayata geçirdim. Kurum içi girişimcilik modeli ile orada tanışmıştım ve bu modeli kendi kurumumuzda da hayata geçirerek süreç, organizasyon ve pazarlama inovasyonları gerçekleştirdik" dedi.

Bu adımların, şirketi bir adım öteye taşıdığını dile getiren Arda Yılmaz, "2019 yılında, şirket olarak binlerce distribütör arasında '2019'da Avrupa'nın En İyi Distribütörü' ödülünü kazandık. Yaşanan korona virüsü pandemisi sebebiyle ödül töreni gerçekleşememiş olsa bile bu gururu yaşamak bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

Hedefinin hem ikinci kuşak olarak babalarından devraldıkları bayrağı kardeşi ile daha ileriye taşıyabilmek hem de akademik kariyerine devam ederek bilgilerini öğrencilerle paylaşabilmek olduğunu belirten Arda Yılmaz, üniversitede kazandığı girişimci ruhuyla 3 ortak başlattıkları E-Tamirci adlı bir girişimlerinin de yıl sonuna doğru tamamlanacağını ifade etti. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Magazin
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
F.Bahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi G.Saray ve Trabzonspor reddetti
F.Bahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi G.Saray ve Trabzonspor reddetti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Ertuğrul Sağlam Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 10:11:25. #1.14#
title