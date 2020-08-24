Son dakika haber... Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor
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Son dakika haber... Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor

Son dakika haberleri: Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

24.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:43

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sel bölgesinde yürütülen çalışmalarda, tüm bakanlıklardan çok sayıda personel ve sivil toplum örgütü temsilcileri görev alıyor.

Selden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Dereli ilçesindeki çalışmalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alıyor.

Selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Akar'ın eşi Zeynep Akar ile görüşen Kurum, aileyi ziyaret ederek selden zarar gören evin temizlenmesi ve tadilat çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Kurum, ailenin bugün başka bir eve taşınacağını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Şiddetli yağıştan dolayı taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yapan Kurum, evin tehlike taşıması nedeniyle yıkılması talimatını verdi.

Dere yatağında ev yapılmasının tehlikeli boyutları olduğuna işaret eden Kurum, buna benzer binaların yıkımlarına başlanılacağını belirtti.

Öte yandan Dereli ilçe merkezine 2, Doğankent ilçesine ise 1 tane olmak üzere toplamda 3 Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacak.

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Son dakika haber... Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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