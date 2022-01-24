Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Sivas kara yolu Yavuzselim Mahallesi mevkisinde Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste 39 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haber! Giresun'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Şebinkarahisar, Gümüşhane, İstanbul, Giresun, Güncel, Haber

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