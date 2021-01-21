Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada

Kadıköy'de iki hafta önce bir kadın vapurdan atlayarak intihar etti. 26 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul'da İki hafta önce sabah saatlerinde Eminönü - Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı.

CANSIZ BEDENİNİ DENİZ POLİSİ ÇIKARDI

Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı.

HENÜZ 26 YAŞINDAYDI

Yapılan incelemede cesedin Sema Çınar'a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri