Son dakika haber... Gazzeli sanatçı, maske kullanımını teşvik için çocukların yüzlerini boyuyor
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Son dakika haber... Gazzeli sanatçı, maske kullanımını teşvik için çocukların yüzlerini boyuyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gazzeli sanatçı Usame Ebu Hamra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılmasını teşvik etmek için çocukların yüzlerine maske resimleri çiziyor.

Son dakika haber... Gazzeli sanatçı, maske kullanımını teşvik için çocukların yüzlerini boyuyor
14.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:18

Gazzeli sanatçı Usame Ebu Hamra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılmasını teşvik etmek için çocukların yüzlerine maske resimleri çiziyor.

Ebu Hamra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina döneminde virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda destek olabilecek yaratıcı fikirler bulmaya çalıştığını belirtti.

Gazze'nin farklı bölgelerinde doğru maske kullanımına dikkati çekmek için çocukların yüzlerini boyadığını belirten Ebu Hamra, bu çizimler arasında Filistin bayrağı gibi çeşitli şekillerin olduğunu aktardı.

Ebu Hamra, "Çocukları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında burunlarını ve ağızlarını kapayacak şekilde maske kullanılması gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyorum." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a ilişkin son verilerine göre bölgedeki vaka sayısı 1927'ye, virüs kaynaklı can kaybı 15'e ve iyileşen hasta sayısı ise 243'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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