Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi

19.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:57
Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi

Son dakika haber... GAZİANTEP'te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi.

GAZİANTEP'te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:58:27. #1.15#
title