Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
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Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı

10.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:24

Son dakika gündem haberi... Nurdağı'nda kaza: 2 yaralıGAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Türkoğlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGE 880 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 27 BT 986 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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