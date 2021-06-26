Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yokuş inerken freni tutmadığı belirtilen sepetli motosiklet, önce refüje ardından da duvara çarptı.

Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yokuş inerken freni tutmadığı belirtilen sepetli motosiklet, önce refüje ardından da duvara çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, İbni Sina Caddesi'nin Yukarı İçmeler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre freni tutmadı. Kavşağa geldiğinde savrulan motosiklet, önce refüje çarptı. Refüjdeki yön tabelasına da çarpan motosiklet, yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Nükhet Bağcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Duran Bağcı ile sürücü ise, duvar ile bahçe arasındaki demir merdivene savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Nükhet Bağcı'nın cansız bedeni ise, polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Freni tutmayan motosiklet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü

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