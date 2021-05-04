Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti

İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR - Haberler | 3. Sayfa

- Fransa'da yasa dışı partiye katılan 2 gence polis şiddeti Fransa'nın Marsilya kentinde polis yasadışı bir partiye katılan iki gence şiddet uyguladı.

- Fransa'da yasa dışı partiye katılan 2 gence polis şiddeti

PARİS - Fransa'nın Marsilya kentinde polis yasadışı bir partiye katılan iki gence şiddet uyguladı.

Fransa'nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde Covid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı. Polislerden biri, genç müzisyene önce tokat attı ardından saçlarından çekerek raca götürerek şiddet uyguladı. Müzisyenin kız arkadaş olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Polis genç kıza da şiddet uygulayarak biber gazı sıktı.

Genç çift, Noailles karakolunda 40 saat boyunca gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, genç müzisyenin kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini ifade etti ancak genç müzisyenin bu suçlamaları reddettiği bildirildi.

Polislerle soruşturma açıldı

Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı. Polis merkezi soruşturma tamamlanana kadar 2 polisin sahada görev yapmayacağını söyleyerek "Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı" açıklamasında bulundu.

Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti
Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti
Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti
Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:23:51. #1.14#

title