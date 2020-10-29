Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine çıkarıldı
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Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine çıkarıldı

29.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:40
Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı

Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından Başbakan Jean Castex, terörle mücadele planının ülke genelinde "acil saldırı" seviyesine çıkarıldığını ifade etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, saldırı sonrası Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını "acil saldırı" seviyesine çıkardığını belirtti. Bu seviye kapsamında Fransız hükümeti, gerek görülmesi halinde yollar ve metroları kapatılabilecek, eğitime ara verebilecek, ayrıca siber saldırılar ve insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler de yapabilecek.

TERÖRLE MÜCADELE PLANI 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Fransızcada "vigipirate" olarak bilinen ve ilk defa 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, "ihtiyat", "saldırı riski" ve "acil saldırı" olarak 3 aşamadan oluşuyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aralık 2016'da kabul edilen acil saldırı seviyesi, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor. Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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