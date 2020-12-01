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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika haberi! FLAŞ

01.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:02
Son dakika haberi! FLAŞ

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor.

Bakan Koca:  Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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