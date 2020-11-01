Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek
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Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek

01.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün eşi ve kızıyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuş, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

"SAHADAN UZAK KALMAK MÜCADELECİ RUHUNA UYGUN OLMASA DA DİNLENECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

Haber Yorumları (3)
BURSA: Allah sifa versin
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GÜL: Çok büyük geçmis olsun! Allah acilen sifalar versin! Allah sizi bizlere bagislasin güzel Insanlar!!!
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CANER: Rabbim tez zamanda sayın bakana ve ailesine acil şifa versin.
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