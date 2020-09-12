Son Dakika! Koca, koronavirüs mücadelesinde dikkat çeken verileri paylaştı: İstanbul'da ağır hasta sayısı %42 arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine son zamanlarda yeteri kadar dikkat edilmediğini ortaya koyan verileri paylaştı. Koca, ağır hasta sayısının İstanbul'da %42 arttığını belirtti.

Son dönemde koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artışı, yeni ilave tedbirler alınmasına neden oldu. Her fırsatta maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapan Fahrettin Koca ise son olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, durumun ciddiyetini verilerle ortaya koydu.

Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım.

"İSTANBUL'DA AĞIR HASTA SAYISI %42 ARTTI"

Nisan ayında ağır hastaların %76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum"

Kaynak: DHA