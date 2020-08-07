Son dakika haber | FLAŞ

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Son dakika güncel haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor.
07.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı."
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Kaynak: DHA