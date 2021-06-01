Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
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Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden biri olan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

TRABZON - Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden biri olan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce sorguları tamamlanan şüphelilerden uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli er H.Ş. ve eski askeri öğrenciler İY.B., E.B. ve E.Ç. adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Emniyetteki işlemleri devam eden, aralarında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G.'nin de bulunduğu, astsubay N.K. ile sözleşmeli er T.A. için ek gözaltı süresi verilmişti. Gözaltı süresi dolan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerde astsubay N.K. ve sözleşmeli er T.A. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Son dakika haber: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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