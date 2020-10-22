FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

22.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:13

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Tutuklananlar arasında eski Tuğgeneral de var Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden...

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Tutuklananlar arasında eski Tuğgeneral de var

BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı bugün tutuklandı.

FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da 16 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen 1 tuğgeneral, 3 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere gözaltına alınan 12 şüpheli'den 6'sının sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden eski Tuğgeneral İ.T., ihraç Kurmay Albay M.T., aktif görevde Binbaşı M.C.Y., aktif görevde Yüzbaşı Ü.G., aktif görevde Yüzbaşı E.D. ve ihraç Yüzbaşı Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 şüpheli Subay'ın firar olduğu, diğer şüpheli Astsubay'ın da yurt dışı görevinden döndüğü ve karantina sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi.

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAŞKIN SARICA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Sinan Özen Sezen Aksu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ozan Tufan Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 20:18:50. #1.15#
title