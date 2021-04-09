FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası
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FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada karar çıktı. Avukatı, mahkemede müvekkilinin alzheimer olduğunu söylese de Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Öte yandan şahsın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "hayır" demediği tek kişi olarak bilindiği iddia edilmişti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı. Son savunmasında, kendisine isnat edilen suçları işlemediğini savunan Bekmezci, "Eğitim işlerinin idari heyetinde bulundum. Kazakistan'da da okul açma işleriyle uğraştım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

ALZHEİMER OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Sanık avukatları ise Yusuf Bekmezci'nin alzheimer hastası olduğunu savunarak verilecek kararı dahi anlamayacağını ifade ederek sanığın tahliyesini ve beraatini talep etti. İddia makamı, önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.

17 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Yusuf Bekmezci'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verdi.

GÜLEN'İN "HAYIR" DİYEMEDİĞİ TEK KİŞİ

Yusuf Bekmezci'nin FETÖ'nün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan 'ilk mütevelli' grubunda yer aldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "hayır" demediği tek kişi olarak bilindiği iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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