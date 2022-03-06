Tarlada feci patpat kazası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Tarlada feci patpat kazası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarlada feci patpat kazası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kılavuzömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Gündüz'ün kullandığı patpat, virajı alamayarak devrildi. Kazada, patpat üzerinde bulunan Mithat Işık (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile annesi Cemile Gündüz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden Mithat Işık'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tarlada feci patpat kazası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tarlada feci patpat kazası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fatsa, Tarım, Ordu, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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