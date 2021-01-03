Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
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Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

03.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:12
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekipleri gün boyu denetimlerine devam etti.

İSTANBUL'da  koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekipleri gün boyu denetimlerine devam etti. Fatih, Vatan Caddesi ve Balat'ta oluşturulan güvenlik noktalarında polis ekipleri araçları tek tek durdurdu. Ekipler araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan araçların geçişine izin verildi. Denetimler sürüyor.

- İstanbul

Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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