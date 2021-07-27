Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da yalnız yaşayan Selver Dilsiz (65), evinin bahçesinde ölü bulundu.

MALATYA'da yalnız yaşayan Selver Dilsiz (65), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Beylerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Selver Dilsiz'i bahçede hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Dilsiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Selver Dilsiz'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu
Son dakika haber... Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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