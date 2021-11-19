Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğle sonu telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI KADINI TAKİP ETMİŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAT ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20'de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı (57) Kolay yolunda çalıştığı iş yeri olan SASKİ'de gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. 2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.'nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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