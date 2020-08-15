Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
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Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı

Ankara'dan gelen yolcu otobüsünde yapılan denetimde, koronavirüs vakasıyla temaslı olduğu için evde karantinada olması gereken bir kadın tespit edildi. Gezmeye gittiğini söyleyen kadına önce para cezası kesildi, sonra ambulansla evine gönderildi.

15.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:18

Edirne'de, jandarma tarafından Ankara'dan gelen yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, koronavirüs vakasıyla temaslı olduğu için evde karantinada olması gereken G.Ö. isimli kadın yakalandı. Gezmeye gittiğini söyleyen kadının rahat tavırları dikkat çekti. Ekipler G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası yazdıktan sonra kadını çağrılan ambulansla evine gönderdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki gişelerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları, maske takmaları yönünde uyaran ekipler, kimlik kontrolü de yapıyor.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN GEZMEYE GİTTİ

Bugünkü denetimlerde Ankara'dan gelen bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, yolcular arasındaki G.Ö. isimli kadının, koronavirüs hastasıyla temas ettiği için evde karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Görevlilere, gezmek için Ankara'ya gittiğini Edirne'deki evine döndüğünü söyleyen G.Ö.'ye karantina kararına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası verildi. Kadın, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Otomobiliyle geldiği gişelerdeki denetimin yerinde olduğunu söyleyen Fatih Aksoy adlı vatandaş, "Denetim olması gereken bir şey, takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz" dedi. Recep Dönmez de, "Denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat kurallara uymayan çok kişinin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı

Kaynak: DHA

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