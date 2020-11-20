Son dakika haber! EULEX, eski uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! EULEX, eski uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaştı

20.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:35
Son dakika haber! EULEX, eski uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaştı

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) uzmanları, eski uydu görüntüleriyle Sırbistan'ın Raşka şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında Kosova'daki savaştan (1998-1999) kalma toplu mezara ulaştı.

Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) uzmanları, eski uydu görüntüleriyle Sırbistan'ın Raşka şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında Kosova'daki savaştan (1998-1999) kalma toplu mezara ulaştı.

Kosovalı Arnavutlara ait oldukları ve savaşta bu bölgeye nakledildikleri düşünülen iskelet kalıntılarının konumunun EULEX, Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişiler Komisyonu uzmanları tarafından 16 Kasım'da bulunduğu açıklandı.

EULEX'ten yapılan yazılı açıklamada, Kivezak bölgesinde 2015'ten beri kazı çalışmaları yapıldığı anımsatılırken, birkaç yıldır kullanılmayan taş ocağının 13 metre yüksekliğinde olduğu ve birkaç katmandan oluştuğu, bu nedenle de kalıntıların tam konumunun belirlenmesi sürecinin karmaşık olduğu kaydedildi.

EULEX'in geçen yıl, bu bölgenin 1999 yılına ait uydu görüntülerini aldığı ve konumun geçen şubat ayında tam olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, arama çalışmalarının da bu tarihte başladığı belirtildi.

EULEX Mezar Açma Koordinatörü Krassimir Nikolov, bölgedeki çalışmaların henüz bitmediğini aktararak, "Çalışmaların sürmesi için mahkeme kararına ihtiyaç var. Bundan sonraki adım, mezar açma çalışmalarıyla devam edilmesi ve iskeletlerin bulunması olacak. Kalıntıların bulunmasının ardından otopsi yapılacak ve DNA testleri için kemik örnekleri alınacak." dedi.

Kosova'daki kayıp yakınlarının kan örneği verdiğini ve DNA eşleşmesi olduğu durumlarda teşhis sürecinin tamamlanacağını aktaran Nikolov, "Ardından aileler teşhisler hakkında bilgilendirilecek ve kayıp kişinin kalıntıları onlara teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Kivezak bölgesinde savaştan kalma iskelet kalıntılarının bulunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun, Kosova'da hala kayıp olan 1600'den fazla kişinin akıbetlerinin aydınlanmasına yönelik çabalar için de bir ödül olduğu vurgulandı.

EULEX, Kosova'daki savaştan beri kayıp kişilerin bulunması için 169 mezar açma çalışması olmak üzere, toplam 662 operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, aralarında 317'si kayıplar listesinden olmak üzere 457 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldı.

Bu arada, Kivezak bölgesinde kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi ise paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

İlgili Haberler

Son dakika haber | (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber | (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber | Model uydu yarışmasında birinci olan Amasyalı liselilerin hayalleri büyük
Son dakika haber | Model uydu yarışmasında birinci olan Amasyalı liselilerin hayalleri büyük
Son dakika haberleri: 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi
Son dakika haberleri: 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Berat Albayrak Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Mert Günok Deniz Türüç Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! EULEX, eski uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 19:39:03. #1.14#
title