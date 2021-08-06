Son dakika haber: Eskişehir'de ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'in İnönü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın hasara neden oldu.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırsal Dereyalak Mahallesi'nde Ali Osman Öztürk'e ait buğday ekili tarlada biçerdöverle hasat yapıldığı sırada, biçerdöverin bıçaklarının tarladaki taşlara çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar ekinleri yaktı.
Mahalle sakinleri tarafından söndürülen yangında buğday ekili 12 dönümün alan ile biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar