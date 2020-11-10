Son dakika haber: Eskişehir'de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber: Eskişehir'de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi

10.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:08
Son dakika haber: Eskişehir'de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmaya çalışan M.S., jandarma operasyonuyla yakalandı.

ESKİŞEHİR'de dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmaya çalışan M.S., jandarma operasyonuyla yakalandı. Gramı yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen kimyasal madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.'nin elinde bulunan kaliforniyum için alıcı aradığını tespit etti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.S'nin kullandığı araç, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde durduruldu. Askeri personel olduğunu öne süren M.S. herhangi bir kimlik ibraz edemedi. Gözaltına alınan M.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bir kutu içerisinde 133,13 gram kaliforniyum olduğu bildirilen kimyasal madde ele geçirildi.

M.S. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma komutanlığı'na götürüldü.

Ele geçirilen ve gramının piyasada 4 milyon lira olduğu belirtilen kaliforniyum ise incelenmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. 


Son dakika haber: Eskişehir'de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Eskişehir'de 787 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haber: Eskişehir'de 787 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Emrah Madonna Burak Özçivit Yasemin Allen
Spor Samatta Ozan Tufan Okan Buruk Caner Erkin Eddie Newton
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Eskişehir'de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 16:09:36. #1.15#
title