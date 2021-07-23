Canlı yayın ringe döndü! Eski Bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Canlı yayın ringe döndü! Eski Bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Politika

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat'ın katıldıkları programda tansiyon yükseldi. Kendisine yönelik yumruk girişiminde bulunan Kosovan'ın hamlesini affetmeyen Tofilat, Sandu'yu yumrukladıktan sonra koltuğuyla birlikte yere yapıştırdı. Bu sırada diğer konukların da sağa sola kaçıştığı görüldü.

Moldova'da canlı yayın tarihine girecek bir kavga yaşandı. Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat'ın konuk olduğu programda, tansiyonun yükselmesinin ardından Kosovan'ın Sandu'ya yönelik yumruk girişimi pahalıya patladı. Sandu, Tofilat'ı yumrukladıktan sonra yere yapıştırdı.

SU DOLU BARDAĞI FIRLATTI

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti. Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

DAHA SONRA BARIŞTILAR

Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

Canlı yayın ringe döndü! Eski Bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Fatih Terim Alper Yılmaz Gökhan Gönül Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Canlı yayın ringe döndü! Eski Bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 00:15:42. #1.13#

title