Son dakika haber... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı
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Son dakika haber... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Son dakika haber... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı

Son dakika dünya haberine göre İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu açıklandı.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu açıklandı. Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu duyuruldu. İtalyan basını, Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. 84 yaşındaki Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı olmuştu. Öte yandan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, birkaç gün içinde iyileşerek taburcu olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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