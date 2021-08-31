Son dakika haber... Eski eşini öldürüp, onun erkek arkadaşı ile kendi kızını yaralayarak intihara kalkıştı (3)

Bir son dakika haberine göre HAYATINI KAYBETTİAnkara'da takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel'i (33) öldürüp, onun erkek arkadaşı Mustafa Döner ve yanlarında bulunan kendi kızı İsra Özbek'i yaralayıp, aynı silahla intihara kalkışan Salih Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.