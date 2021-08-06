Son dakika haber: Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika haber: Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber: Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için Meclis'te tören düzenlendi.

Vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene, Ekmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Meclis çalışanları katıldı.

Ekmen'in cenazesi yarın Gercüş İlçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gercüş'te 1948 yılında doğan Ekmen, İstanbul Beyazıt İktisadi Ticari Bilimler Yüksek Okulundan mezun oldu. Gercüş Belediye Başkanlığı yapan Ekmen 18. Dönem'de Mardin'den, 19. Dönem'de ise Batman'dan milletvekili seçildi ve 19. Dönem'de Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Mehmet Adnan Ekmen, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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