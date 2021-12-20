Son dakika haber | Eşinin kazayla vurduğu Kübra, yaşam mücadelesini kaybetti

ANKARA'da Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu da (26) karnındaki bebeğinin ardından hayatını kaybetti.

Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur Eminoğlu'nun, 5 Aralık akşamı evde temizlediği av tüfeği, yerine koyduğu sırada kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu'na isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kübra'nın karnında öldüğü belirlenen bebeği sezaryenle alındı. Hastanede tedavisi süren Kübra da, 2 hafta süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Kübra Eminoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Son Dakika Haberleri

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