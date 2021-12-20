Son dakika haber | Eşinin kazayla vurduğu Kübra, yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Eşinin kazayla vurduğu Kübra, yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haber | Eşinin kazayla vurduğu Kübra, yaşam mücadelesini kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANKARA'da Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu da (26) karnındaki bebeğinin ardından hayatını kaybetti.

ANKARA'da Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu da (26) karnındaki bebeğinin ardından hayatını kaybetti.

Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur Eminoğlu'nun, 5 Aralık akşamı evde temizlediği av tüfeği, yerine koyduğu sırada kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu'na isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kübra'nın karnında öldüğü belirlenen bebeği sezaryenle alındı. Hastanede tedavisi süren Kübra da, 2 hafta süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Kübra Eminoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.


Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

 Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title