Üye Girişi
Haberler

Eşini ve 3 kızını öldüren adam, keşif için eve götürüldü! Ayaklanan mahalleli araçları taşladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Şırnak'ta eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürüp teslim olan Hasan Karaaslan, keşif için eve götürüldü. Çelik yelek giydirilen Karaaslan'a olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin bindirildiği polis aracının arkasından taş atıldığı görüldü.

24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı. Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü.

DİĞER ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada

"SESLER DUYDUM"

Karaaslan, polise verdiği ifadede olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü, olay sırasında da kendinde olmadığını iddia eden Karaaslan, "Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim" dedi.

KEŞİFTEN SONRA MAHALLELİ KARAASLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Karaaslan, ifadesinin ardından keşif için çelik yelek giydirilerek eve götürüldü. Evde olayı anlatan Karaaslan, daha sonra dışarı çıkarıldı. Durumu öğrenen mahallelinin, Karaaslan'a tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Çoğu kadın olan kalabalığı polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre avluda kapının arkasından bekletilen Karaaslan, daha sonra polis aracına bindirildi. Araç uzaklaşırken bazı kadınlar yerden aldıkları taşları fırlattı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen evin içinin de savaş alanına döndüğü görüldü.

Karaaslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Botaş Haberler

Bakmadan Geçme

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AK Parti Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?
500

Yorumlar (1)

Ayaz Karahanlı:

idam edin bu tip caniler yaşamasın.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title