Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
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Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

10.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:11
Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Brezilya'da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ölen adam, kamyon sürücüsünün kaçmasını önlemek için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı.

Brezilya'da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ölen adam, kamyon sürücüsünün kaçmasını önlemek için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Penha'da bulunan BR-101 otoyolunda geçtiğimiz pazar günü motosikletle seyir halinde olan 49 yaşındaki Anderson Pereira ve 47 yaşındaki karısı Sandra Pereira'ya kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile Pereira'nın karısı hayatını kaybederken, Pereira ise kamyon sürücüsünün kaçmaması için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı. Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklette kamyonla beraber yol boyunca sürüklendi.

Pereira, yol boyunca sürücüyü durması için ikna etmeye çalışırken, sürücü kaçmaya devam etti. Kamyon, Camboriu şehri sınırları içinde bir tepeye çıkmasıyla yavaşlamaya başladığı sırada diğer sürücüler tarafından durdurulabildi.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, verdiği ifadede 2 gündür uyumadığını ve uyanık kalmak için ilaç aldığını belirtti. Adı açıklanmayan 36 yaşındaki sürücü, cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlanması bekleniyor. Ruth Cardoso Belediye Hastanesi'nde tedavi altında olan Pereira'nın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

(İHA)

Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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