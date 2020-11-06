Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm

06.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:53
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da boşanma davası açan eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Ramazan Çakmak'ın yargılanmasına başlandı.

ŞANLIURFA'da boşanma davası açan eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Ramazan Çakmak'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen Çakmak, evde muska bulunca çocuklarını kemer ve sopayla dövdüğünü söyledi.

Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. 4 çocuk annesi Narin Çakmak da 6 ay önce ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı. Ramazan Çakmak, 2 ay önce 'vakit geçirme bahanesi' ile çocuklarını alıp, evine götürdü. Ancak geri getirmedi. Bunun üzerine Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. Ancak Ramazan Çakmak, eşine şiddet uyguladı. Narin Çakmak, 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden dışarı çıkan 2'si kız, 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak 16 Eylül günü tutuklandı.

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Ramazan Çakmak, eşinin evden ayrılmasının ardından tekrar barışmak istediğini, ancak mümkün olmayınca intihara kalkışarak, kendisini silahla yaraladığını söyledi. Hastanede tedavi gördüğünü ve vakit geçirmek için çocuklarını alarak eve geldiğini, bu sırada kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirten Ramazan Çakmak, "Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm. Ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Birkaç tokat attım. Ben çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım ancak çok pişmanım" dedi.Mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dosyada adı geçen çocukların işkence görmesine şahit olan komşunun tanık olarak dinlenmesini talep eden Avukat Ilık, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.Sanık babanın avukatı ise müvekkilinin tahliye edilerek psikolojik tedavi görmesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm
Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haber: TİKA Cezayir'deki şiddet mağduru çocuklar için kreş tesis etti
Son dakika haber: TİKA Cezayir'deki şiddet mağduru çocuklar için kreş tesis etti
Yargılanan baba ve oğluna, kadın avukata darp ve hakaretten hapis cezası
Yargılanan baba ve oğluna, kadın avukata darp ve hakaretten hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Yonca Evcimik Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan baba: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 10:54:30. #1.14#
title