Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN
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Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN

15.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:52
Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta nalbura ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta nalbura ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'taki nalbura ait depoda saat 11.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat dış cephe malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve etrafı dumanlar sardı. Yangın, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.

Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN
Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN
Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN
Son dakika haber: ESENYURT'TA NALBURA AİT DEPODA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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