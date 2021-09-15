Son dakika haber... Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'den Vali Mehmet Makas'a ziyaret - Haberler
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Son dakika haber... Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'den Vali Mehmet Makas'a ziyaret

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'den Vali Mehmet Makas'a ziyaret

Son dakika gündem haberine göre Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Çimen, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile Vali Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Makas, komutanlara görevlerinde başarılar diledi.

Son dakika haber... Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'den Vali Mehmet Makas'a ziyaret

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Erzincan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'den Vali Mehmet Makas'a ziyaret - Haberler
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