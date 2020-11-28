Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

28.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:22

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Taksim TOKİ'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi Sebahattin Mutlu (47), ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu

Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Mutlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

İlgili Haberler

Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Ariana Grande Eser Yenenler
Spor Falcao Samatta Orhun Ene Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:22:19. #1.14#
title