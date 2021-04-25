Son dakika haber: Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Güler misin Ağlar mısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Güler misin Ağlar mısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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