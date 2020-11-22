Son dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."
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Son dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

22.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:52
Son dakika haber... Erdoğan:

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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