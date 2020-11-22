Son dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."
22.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:52
Son dakika haberleri... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy