Son dakika haber! Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."
26.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:39
Son dakika haber... Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir.
Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen