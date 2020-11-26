Son dakika haber! Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."
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Son dakika haber! Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."

26.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:39
Son dakika haber! Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir.

Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen

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