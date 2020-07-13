Son dakika haber! Ercik: "Hainler kendi planlarında boğuldular" Son dakika haberleri: MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 15 Temmuz gecesi halkın bir destan yazdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milli duruş sergilendi.

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 15 Temmuz gecesi halkın bir destan yazdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milli duruş sergilendi. Hain darbe girişimi bozguna uğratıldı. Hainler kendi planlarında boğuldular" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ercik mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olmasının büyük rol oynadığını söyledi. Güçlü lider önderliğinde halkın demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Başkan Ercik, "1960'tan günümüze kadar olan darbelere bakıldığında gerçekten lider olmanın ne kadar büyük bir görev olduğunu gördük. Eğer o gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dik duruşunu sergilememiş olsaydı bizde ona bağlı olarak geri planda kalmış olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile birlikte halk demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milli duruş sergilendi. Hain darbe girişimi bozguna uğratıldı" ifadelerini kullandı.

"Hainler kendi planlarında boğuldular"

Diz çöktürmeye çalışan hain darbecilere karşı direnen halkın destan yazdığını vurgulayan Ercik, şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde aziz milletimiz üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Halk vatanını, milletini, namusunu korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o gece oynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklarda canını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanların planları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular."

"Aziz milletimiz, ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Başkan Ercik, "81 milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Söz konusu vatan olduğunda aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşında olduğu gibi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Türk milleti, vatanına göz dikenlere demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır. Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir. Aziz milletimize milli duruşundan dolayı şükranlarımı sunuyor, vatan uğruna şahadete eren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA