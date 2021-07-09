Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
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Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Anadolu Ajansı / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulanslar Mezar kazan kepçelerden detaylar Kovid-19 kurbanlarının gömülmesi Hayatını kaybedenlerin yakınları Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü) CAKARTA - Endonezya'nın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulanslar

Mezar kazan kepçelerden detaylar

Kovid-19 kurbanlarının gömülmesi

Hayatını kaybedenlerin yakınları

Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Rorotan Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
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