Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
Son dakika gündem haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulanslar Mezar kazan kepçelerden detaylar Kovid-19 kurbanlarının gömülmesi Hayatını kaybedenlerin yakınları Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü) CAKARTA - Endonezya'nın...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulanslar
Mezar kazan kepçelerden detaylar
Kovid-19 kurbanlarının gömülmesi
Hayatını kaybedenlerin yakınları
Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Rorotan Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo