Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan "sokak hayvanları için hayatı kolaylaştıralım" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan "sokak hayvanları için hayatı kolaylaştıralım" çağrısı Açıklaması

06.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:39
Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sokakta yaşayan hayvanlar için hayatın biraz olsun kolaylaştırabileceğini belirterek, "Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sokakta yaşayan hayvanlar için hayatın biraz olsun kolaylaştırabileceğini belirterek, "Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." açıklamasını yaptı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, sokak hayvanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza yardım etmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var." başlığıyla videoya yer verdiği iletisinde, şu önerilerde bulundu:

"Ağaçların dallarına asacağımız elma, armut gibi meyvelerle yiyecek arayışı içerisinde olan kuşlar besleyebiliriz. Yiyecek artışlarımızın içerisinde kürdan gibi sivri, can kırıkları gibi kesici parçalar bulunmamasına dikkat edebiliriz. Bu yiyecekleri belediyelerin belirlediği mama istasyonlarına bırakabiliriz, ayrıca evimizde kullanmadığımız battaniye, örtü gibi malzemeleri yakınımızdaki hayvan barınağına verebiliriz. Evimizde bulunan karton kutulardan, sokakta yaşayan hayvanlara soğuktan korunabilecekleri bir yuva yapabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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