Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Malatya'da bir diş kliniğinde muayene olmak için sıra bekleyen 72 yaşındaki emekli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir diş kliniğinde muayene olmak için sıra bekleyen 72 yaşındaki emekli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir diş kliniğine tedavi için başvuran 72 yaşındaki emekli polis memuru Ahmet K. sıra beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet K.'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin klinikte yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis Memuru, Kalp Krizi, Malatya, Emekli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title